Червень, 17 в 10:59

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували близько 33 150 російських окупантів. За добу знищили ще 200 загарбників.

Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за добу ліквідували ще сім ворожих танків, п’ять артилерійських систем, збили два літаки та один гелікоптер.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться

танки ‒ 1 456 (+7);

бойові броньовані машини ‒ 3 563 (+18);

артилерійські системи – 734 (+5);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 233 (+3);

засоби ППО – 97;

літаки – 215 (+2);

гелікоптери – 180 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2);

крилаті ракети – 129;

кораблі /катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 496 (+2);

спеціальна техніка – 55.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

На 114-й день повномасштабної війни тривають бої за Сєвєродонецьк. Ворог задіяв додаткові підрозділи реактивної артилерії. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили штурм у напрямку пункту Золоте.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ