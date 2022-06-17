За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів, збили два літаки та один гелікоптер
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували близько 33 150 російських окупантів. За добу знищили ще 200 загарбників.
Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за добу ліквідували ще сім ворожих танків, п’ять артилерійських систем, збили два літаки та один гелікоптер.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 456 (+7);
- бойові броньовані машини ‒ 3 563 (+18);
- артилерійські системи – 734 (+5);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 233 (+3);
- засоби ППО – 97;
- літаки – 215 (+2);
- гелікоптери – 180 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2);
- крилаті ракети – 129;
- кораблі /катери – 13;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 496 (+2);
- спеціальна техніка – 55.
Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
На 114-й день повномасштабної війни тривають бої за Сєвєродонецьк. Ворог задіяв додаткові підрозділи реактивної артилерії. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили штурм у напрямку пункту Золоте.
Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.
Фото: Генштаб ЗСУ