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Факти / Україна

За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів, збили два літаки та один гелікоптер

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів, збили два літаки та один гелікоптер
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували близько 33 150 російських окупантів. За добу знищили ще 200 загарбників.

Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за добу ліквідували ще сім ворожих танків, пять артилерійських систем, збили два літаки та один гелікоптер.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 456 (+7);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 563 (+18);
  • артилерійські системи – 734 (+5);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 233 (+3);
  • засоби ППО – 97;
  • літаки – 215 (+2);
  • гелікоптери – 180 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2);
  • крилаті ракети – 129;
  • кораблі /катери – 13;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 496 (+2);
  • спеціальна техніка – 55.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

На 114-й день повномасштабної війни тривають бої за Сєвєродонецьк. Ворог задіяв додаткові підрозділи реактивної артилерії. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили штурм у напрямку пункту Золоте.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ

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