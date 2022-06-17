Червень, 17 в 1:09

Західні партнери України не хочуть бути втягнутими у війну з Росією, тому не будуть надавати Києву певні види озброєнь, бо це може спровокувати РФ.

З такою заявою виступив президент Франції Емманюель Макрон під час пресбрифінгу в українській столиці після зустрічі з лідерами України, Німеччини, Румунії та Італії.

– Ви кажете про неофіційну домовленість, але це майже офіційна позиція партнерів по НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонятися, але ми не вступаємо у війну з Росією, тому певне озброєння, зокрема штурмові літаки або танки, було вирішено не постачати, і президент Зеленський знає про цю домовленість, – сказав президент Франції.

Емманюель Макрон додав, що Україна замість цього отримає з боку країн Заходу боєприпаси та іншу військову техніку.

Зараз дивляться

Зазначимо, під час пресбрифінгу президент Франції оголосив про передачу Україні Зараз також стали постачати самохідні артилерійські установки, в тому числі французькі САУ Ceasar.

Крім того, керівник Офісу президента раніше повідомляв, що Лондон погодився передати Україні понад 20 самохідних артилерійських установок M109.