Ціни на продукти на окупованих територіях зросли: що здорожчало найбільше

Червень, 18 в 14:20

Споживчий кошик на тимчасово окупованих територіях дорожчий, ніж український майже на 40%.

Такі цифри озвучив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, посилаючись на моніторинг відкритих джерел щодо споживчих цін на продукти харчування у так званій ЛНР. Він спростовує всі міфи про “солодке життя” у квазіреспубліці.

Також у Департаменті економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської ОДА повідомляють, що середні споживчі ціни на продукти харчування у травні 2022 року в територіальних громадах Луганської області, які через збройну агресію РФ перебувають у тимчасовій окупації, значно вищі, ніж на підконтрольній Україні території.

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Зокрема, значно дорожчі, ніж українські, такі продукти споживчого кошика: