Ціни на продукти на окупованих територіях зросли: що здорожчало найбільше
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Споживчий кошик на тимчасово окупованих територіях дорожчий, ніж український майже на 40%.
Такі цифри озвучив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, посилаючись на моніторинг відкритих джерел щодо споживчих цін на продукти харчування у так званій ЛНР. Він спростовує всі міфи про “солодке життя” у квазіреспубліці.
Також у Департаменті економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської ОДА повідомляють, що середні споживчі ціни на продукти харчування у травні 2022 року в територіальних громадах Луганської області, які через збройну агресію РФ перебувають у тимчасовій окупації, значно вищі, ніж на підконтрольній Україні території.
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Зокрема, значно дорожчі, ніж українські, такі продукти споживчого кошика:
- картопля – на 45,44%;
- олія соняшникова – на 44,95%;
- цибуля ріпчаста – на 44,47%;
- яйця курячі – на 42,79%;
- морква – на 39,99%;
- птиця (тушка куряча) – на 39,36%;
- свинина – на 31,99%;
- буряк – на 29,14%;
- макаронні вироби – на 22,34%.