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Факти / Україна

Ціни на продукти на окупованих територіях зросли: що здорожчало найбільше

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ціни на продукти на окупованих територіях зросли: що здорожчало найбільше
Фото: Depositphotos

Споживчий кошик на тимчасово окупованих територіях дорожчий, ніж український майже на 40%.

Такі цифри озвучив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, посилаючись на моніторинг відкритих джерел щодо споживчих цін на продукти харчування у так званій ЛНР. Він спростовує всі міфи про “солодке життя” у квазіреспубліці.

Також у Департаменті економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської ОДА повідомляють, що середні споживчі ціни на продукти харчування у травні 2022 року в територіальних громадах Луганської області, які через збройну агресію РФ перебувають у тимчасовій окупації, значно вищі, ніж на підконтрольній Україні території.

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Зокрема, значно дорожчі, ніж українські, такі продукти споживчого кошика:

  • картопля – на 45,44%;
  • олія соняшникова – на 44,95%;
  • цибуля ріпчаста – на 44,47%;
  • яйця курячі – на 42,79%;
  • морква – на 39,99%;
  • птиця (тушка куряча) – на 39,36%;
  • свинина – на 31,99%;
  • буряк – на 29,14%;
  • макаронні вироби – на 22,34%.
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