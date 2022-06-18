Червень, 18 в 13:04

Деякі політики в Україні заявляють про те, що на фронті щодня гинуть до тисячі українських військових. Проте вони не мають доступу до такої інформації.

Про це заявив в одному з інтерв’ю секретар РНБО Олексій Данілов.

– Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть, – Ред.). Дехто взагалі про 1 000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію, – зазначив секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання, чи можуть такі заяви бути своєрідним тиском на західних партнерів, Данілов наголосив, що даними про втрати української армії “не можна жонглювати”.

Зараз дивляться

– Я не знаю, що це. Але треба відповідати за свої слова. І коли йдеться про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей. Якщо ви партнери – ви сідаєте і розмовляєте, – заявив він.

Коментуючи ситуацію на фронті, Данілов нагадав, що мета країни-агресора Росії – це знищення України. А захоплення всього Донбасу може бути лише “одним із локальних кроків на певний період”.

– Їхнє завдання – знищення нашої країни…Після заяв Рогозіна і Медведєва, що нас треба знищити, це переходить у ситуацію, схожу на 1930-ті роки та ставлення нацистів до євреїв, – пояснив він.

Днями глава фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив західним ЗМІ, що в останні два тижні щоденні втрати України на Донбасі значно зросли. За твердженням нардепа, щодня гинуть або дістають поранення до 1 тис. українських захисників.

На початку червня президент Володимир Зеленський заявляв, що у боях на Донбасі щодня гинуть до 100 українських військових, а близько 500 дістають поранення.

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна втрачає від 100 до 200 воїнів щодня.