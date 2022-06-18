Карта бойових дій на 18.06.2022 – ситуація на фронті

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18 червня російські військові основні зусилля зосереджують на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 18.06.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Харківському напрямку росіяни намагаються завадити виходу Сил оборони на держкордон та в тил угруповання військ РФ, що діє на Слов’янському напрямку.

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За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти планують прокласти додаткові залізничні гілки, щоб відновити маршрути постачання через залізничні шляхопроводи.

Крім того, упродовж доби російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб.

Ведуть наступ росіяни в напрямку Слов’янська. Агресор 17 червня систематично обстрілював з артилерії райони населених пунктів Дібрівне, Долина, Краснопілля, Грушуваха, Адамівка, а також райони Сидорового та Маяків на Лиманському напрямку.

Під вогнем ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню перебували позиції українських військ та цивільна інфраструктура неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового на Сєвєродонецькому напрямку.

Тривають бойові дії за Сєверодонецьк. Щоб покращити тактичне положення, ворожі підрозділи безуспішно намагалися вести штурмові дії за межами обласного центру.

Обстрілювали з артилерії різних калібрів росіяни позиції українських захисників та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке на Бахмутському напрямку.

Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми окупанти, зазнавши втрат під час невдалого штурму, відійшли.

Вивела РФ з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності після вогневого ураження Сил оборони України підрозділи 11 окремого мотострілецького полку 1 армійського корпусу.

Цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Володимирівка, Новосілка та Щербаки на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії.

На Південнобузькому напрямку, щоб стримати українські війська, ворог атакував райони населених пунктів Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополине з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню.

Водночас окупанти намагаються вдосконалювати інженерне обладнання передових позицій та мінувати небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець.

Втрати РФ на 18 червня 2022

особового складу ‒ близько 33 350 (+200),

танків ‒ 1 465 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10),

артилерійських систем – 739 (+5),

реактивних систем залпового вогню – 233,

засобів протиповітряної оборони ‒ 98 (+1),

літаків – 216 (+1),

гелікоптерів – 180,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 594 (+1),

крилатих ракет ‒ 129,

кораблів (катерів) ‒ 14 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17),

спеціальної техніки ‒ 55.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 115-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.