Червень, 18 в 18:11

Кінець для окупантів у Запорізькій області буде однаковим, які б “закони” вони не намагались приймати в окупованих містах.

Про це в етері національного телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, останній тиждень був відносно спокійний, окрім артилерійських обстрілів на лінії зіткнення.

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– Якихось активних дій з боку ворога не спостерігалось. Були ракетні обстріли, вчора одну з ракет силами ППО вдалось збити, вона впала біля одного з сіл Запорізького району, на щастя – нічого не зруйнувала, – розповів він.

Олександр Старух зазначив, що обстріли біля Гуляйполя, Оріхів та інших пунктів в східних громадах Запорізької області наразі тривають, але жертв серед цивільних цього тижня не було.

При цьому він зазначив, що бойовий та моральний дух російських окупантів досить низький.

За його словами, спроби окупантів запровадити смертну кару у Мелітополі нічого не змінять.

– Вони вже воєнні злочинці, порушені усі правила ведення війни. Те що вони собі додають до карми ще пару пунктів, то хай додають. Кінець буде для них однаковий… Якщо один одного вирішили перестріляти, хай стріляють, швидше приберуться звідси, – прокоментував він можливе застосування “смертної кари” росіянами до росіян.

Голова Запорізької ОВА зазначив, що партизанський рух у тимчасово окупованих містах області є методичним і системним, хоч і обережним.

Напередодні про можливе “запровадження” смертної кари у тимчасово окупованому Мелітополі повідомив місцевий Telegram канал РІА Мелітополь. За даними каналу, окупанти хочуть застосовувати її проти українських військових та активістів.

Раніше у Мелітополі фермери нагодували російських військових отруєною черешнею.

Фото: Олександр Старух