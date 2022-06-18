Червень, 18 в 16:35

Криворізький район, що на Дніпропетровщині, нині найнебезпечніше місце в області. Тут щоденно не припиняються ворожі обстріли прикордонних з Херсонською областю населених пунктів.

Російські війська гатять по цивільному населенню та приватних будинках з артилерії забороненими касетними та фосфорними боєприпасами – ними буквально засіяні поля, лісосмуги та навіть житлові райони.

Лише за три місяці повномасштабного вторгнення піротехніки знищили понад 2 тис. нерозірваних боєприпасів. І, попри небезпеку, люди відмовляються покидати рідні домівки та першими зустрічають тих, хто на велосипедах та пішки йде з Херсонщини. Звідти, де українські військові метр за метром відвойовують наші землі.

Зараз дивляться

Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко говорить, що паніки чи страху немає. Натомість є чітке розуміння що робити, коли та як.

Вже по обіді 24 лютого тут, у Криворізькому районі, була чітко налагоджена робота. Всі служби розуміли, які напрямки потрібно підсилювати, зокрема оборонні та соціальні.

– Розвантажували фури гуманітарної допомоги – передавали і військовим, і тим цивільним, хто цього потребував. Не було важко, навіть втоми не відчували, – пригадує Ситниченко.

Кінець березня-початок квітня стали переломними для Криворізького району. Саме тоді ворог вперше почав масовані обстріли прикордонних з Херсонщиною населених пунктів. Діставали до Апостолівської та Широківської громад, але найбільше гатили по Зеленодольській.

Тоді влада відразу налагодила евакуацію – одночасно виїхали 70% місцевих жителів.

– Найбільш інтенсивні та масовані обстріли почалися в середині квітня та на початку травня. Протягом останніх днів взагалі по кілька разів на добу. Є постраждалі, є й загиблі. Вони гатять по спальних районах, приватних володіннях. Неодноразово прицільно б’ють навіть двічі по одному і тому самому об’єкту. Та з часом люди звикли та навчилися жити в особливих умовах. Тож потроху почали повертатися – в громадах знову вирує життя, – говорить начальник Криворізької РВА.

За його словами, через страх підійти до українських військових ворог гатить з далекобійної зброї. В хід йдуть РСЗВ, Урагани та Смерчі, які б’ють за 100 км.

– У нас по території повністю зруйновано або пошкоджено близько 200 будівель. Це приватні оселі та багатоповерхівки. Окрім пошкоджених будинків, дуже багато клопоту з відновленням ліній електро- та газопостачання – після кожного обстрілу осколки буквально знищують їх, тож на допомогу приходять комунальники. Це наш окремий рід військ. За лічені години вони відпрацьовують пошкоджені об’єкти, – пояснює Євген Ситниченко.

Та найбільша небезпека – нерозірвані боєприпаси. Після масованих ворожих обстрілів снарядами буквально всіяні поля та житлові райони. Головна проблема розмінування – найбільше касетних зарядів, ствольної артилерії та ракет Ураганів і Смерчів.

Від таких ворожих “подарунків” тут, в Криворізькому районі, і гинуть люди. Інколи після масованих обстрілів вибухотехніки не встигають розміновувати території. За три місяці повномасштабного російського вторгнення лише в цьому районі знешкодили понад 2 тис. ворожих снарядів.

– Це такий заряд невеликий. Він дуже блискучий та, звичайно, привертає увагу. Вилітає ця ракета, їх розсипає по 400 штук, і якщо вони не детонують в повітрі, бо застарілі, боєприпаси падають на землю цілими. І ось це – найбільша проблема. Люди підіймають ці нерозірвані снаряди, і вже є загиблі: батько з сином та ще один чоловік. Якось ми навіть заборонили людям виходити із будинків до особливого розпорядження. Нерозірваних боєприпасів було так багато, що вибухотехніки не встигали працювати, – наголошує Ситниченко.

Криворізький район став і місцем прихистку сотень людей, які вимушено під обстрілами та з окупації тікали від російських “визволителів”.

Нині тут проживають 6 тис. переселенців, найбільше людей – з Херсонщини. З однієї області в іншу вони виїжджають на велосипедах та навіть долають кілометри пішки.

Першими їх зустрічають у Зеленодольській громаді. Людей реєструють та надають всю необхідну допомогу.

– Таким людям найголовніше надати не просто матеріальну допомогу, а й психологічну – як дорослим , так і дітям. Щоденно ми чуємо страшні історії їхнього життя в окупованих селах. Ми знаємо, з якими звірствами зіштовхнулися українці. Ми їх стабілізуємо емоційно та повертаємо до спокійного життя. Саме тому в Криворізькому районі панує спокій, а настрій тільки на перемогу. Ми на своїй землі. Ми – українці – вільна та сильна нація, яку ніхто і ніколи не здолає, – переконаний голова Криворізької РВА.

Фото: Криворізька РВА