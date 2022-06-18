РФ обстріляла заводи, інтернат, школу та АЗС: ситуація в регіонах 18 червня

Червень, 18 в 13:26

Із початку доби російські військові атакували ракетами Одеську й Полтавську області, завдали авіаударів та обстріляли з артилерії й реактивних систем залпового вогню населені пункти на Сході та Півдні України.

Дві крилаті ракети типу Онікс, якими російські загарбники атакували Одеську область із території тимчасово окупованого Криму, знищив підрозділ протиповітряної оборони.

Шість ворожих ракет влучило в Кременчуцький нафтопереробний завод та ще дві – у ТЕЦ. Унаслідок цього на території об’єктів спалахнули пожежі.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок ракетної атаки по Полтавській області 18 червня немає.

Зазнали руйнувань будинки через артобстріл РФ у Великій Костромці Дніпропетровської області.

У Київському районі Харкова через ворожий обстріл сталося займання в 16-поверховому житловому будинку.

Загалом протягом доби обстріли РФ спровокували шість пожеж. Горіли житлові будинки та господарчі споруди в Харківському, Лозівському, Богодухівському районах області.

До лікарні госпіталізовано двох постраждалих з Первомайського та одного – з Руської Лозової.

Уперше з початку повномасштабної війни російські військові обстріляли село Фартушне. Ракета там влучила в приміщення сільгосппідприємства. За словами керівника області Олега Синєгубова, минулося без жертв.

Завдали авіаударів окупанти по Сиротиному та Борівському поблизу Сєвєродонецька Луганської області.

Чергових руйнувань зазнав транспортний цех на заводі Азот.

Двічі під масованим вогнем перебували житлові квартали поблизу колишнього заводу Донсода в Лисичанську.

Ворог обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке.

Відомо про двох загиблих цивільних. Зруйновано 13 будинків у Гірському, ще 14 – у Врубівці.

У Донецькій області обстріли із стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню Смерч, Град не припиняються вздовж всієї лінії фронту.

Під обстрілами упродовж доби перебували 12 населених пунктів, серед яких Авдіївка, Нью-Йорк, Желанне, Бахмут, Нетайлове, Красногорівка тощо.

За даними обласної військової адміністрації, пошкоджено:

18 приватних житлових будинків,

три багатоповерхівки,

приміщення Авдіївського коксохімічного заводу та інших промислових підприємств,

АЗС,

будинок культури,

психоневрологічний інтернат,

школу,

магазин.

Одна цивільна людина загинула та ще четверо дістали поранення.

У Миколаївській області армія РФ зруйнувала фермерські склади та три житлових будинки в Широківській громаді. Не вщухають обстріли в Березнегуватській громаді.

Інформація про потерпілих і пошкодження уточнюється.

12 прильотів ворожих касетних снарядів зафіксовано в селі Парутине Куцурубської громади Миколаївського району.

Критична ситуація у всіх населених пунктах Високопільської, Великоолександрівської та Нововоронцовської громад Херсонської області.

У регіоні немає води, світла, газу, ліків. Також, додають в ОВА, в області багато постраждалих мирних жителів, знищені приватні та інфраструктурні об’єкти.

Тим часом місцеві колаборанти продовжують робити фейкові заяви про бівалютну зону, російське громадянство малюкам, будівництво кораблів, навчання за російськими програмами та відновлення залізничного сполучення до Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 115-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сергій Гайдай