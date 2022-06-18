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Факти / Україна

Тіла лежать під сонцем: окупанти у Маріуполі влаштували ритуальний бізнес – Андрющенко

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Тіла лежать під сонцем: окупанти у Маріуполі влаштували ритуальний бізнес – Андрющенко

Російські окупанти у Маріуполі влаштували ритуальний бізнес у місті, навмисно ускладнюючи процес поховання тіл. Для прискорення процесу – з місцевих мешканців вимагають заплатити 20 тис. гривень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, “процедура” поховання в Маріуполі передбачає безкоштовну труну з боку окупантів – просту з дерева, без оббивки. Втім, чекати в черзі таку труну місцевим жителям доводиться від одного до двох тижнів.

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Протягом усього цього часу тіло загиблого буде знаходитись в “моргу на Метро” прямо на вулиці в спеку, зазначив Петро Андрющенко. Окрім таких умов зберігання трупів, тіла загиблих періодично “зникають”, зазначив радник мера.

– Тобто через 10 днів ви маєте отримати труну і поховати людину, але тіло її вже зникло. Але, є заступник Жовтневої (Центральної) рай адміністрації окупантів Адамов Дмитро Валерійович (мраZота), який разом з партнером з Макіївці організував бізнес “порішати поховання” за 20 тис. грн, – пише Петро Андрющенко.

За його словами, у смертельний прайс від окупантів входить:

  • знайти тіло (в моргу на Метро або дістати з-під завалів у вказаному місці);
  • покласти в труну з оббивкою;
  • закопати.

– Табличка з ім’ям не встановлюється. Тобто, 20 тис. грн за безіменну могилу. Гроби виготовляють в Новоазовську та Тельманівському районі. Такий от бізнес на кістках від колаборанта, – пояснив Андрющенко.

Раніше радник міського голови у Маріуполі повідомляв, що окупанти не дають проводити ексгумацію та перепоховання тіл загиблих маріупольців в окупованому Маріуполі, а за сам процес ексгумації вимагають гроші.

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Джерело: Андрющенко Time

Фото: Андрющенко Time

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