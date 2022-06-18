Червень, 18 в 20:42

У Миколаєві 18 червня пролунав вибух.

Перед цим, о 19.03. у місті та області була оголошена повітряна тривога.

У соціальних мережах після 20.00 почали ширити фото та відео з місця вибуху, де можна побачити високий стовп диму.

Зараз дивляться

Повідомляється, що вибухів було декілька, деякі Telegram-канали пишуть про чотири вибухи. Водночас кореспондент Фактів ICTV з Миколаєва не може підтвердити таку кількість вибухів.

Деякі ЗМІ ширять інформацію, що після вибуху у місті відчувається сильний запах гару.

Офіційних підтверджень з боку влади щодо вибухів у Миколаєві наразі не надходило.

Незабаром після повідомлень про вибух, о 20.28, у місті та області була скасована повітряна тривога.