Як вижити під терором загарбників на Херсонщині і не бути визнаним колаборантом

Червень, 18 в 19:35

Міста та села Херсонської області, які опинилися під російською окупацією з перших днів війни, перебувають у повній ізоляції. Та попри це щодня доводять окупантам, що їм там не раді. Водночас загарбники терором схиляють фермерів до співпраці, людям роздають допомогу взамін на паспортні дані та фактично закрили виїзд на підконтрольні Україні території.

Чи законно виїжджати з території Херсонщини через окупований Крим, чи боятися кримінальної відповідальності за отримання соціальної допомоги чи зарплати в рублях та як діяти фермерам, яких змушують співпрацювати окупанти? За роз`ясненнями Факти ICTV звернулися до заступниці міністра юстиції Валерії Коломієць.

Виїзд із окупованої Херсонщини

З початку окупації Херсонщини не було жодного зеленого коридору там. Щоб проїхати на підконтрольну Україні територію людям доводиться проходити близько 60 блокпостів росіян. Вони їдуть на свій страх та ризик, бо часто окупанти розстрілюють машини чи відправляють їх на заміновані поля. Чи не єдиним відносно безпечним маршрутом є виїзд через окупований Крим.

Зараз дивляться

Водночас нещодавно голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що тікати з окупації цим шляхом є порушенням законодавства України. У Міністерстві юстиції спростовують ці заяви.

– Люди мають розуміти, що ніякої відповідальності за це вони нести не будуть, оскільки вони діяли в стані крайньої потреби. У першу чергу вони мають рятувати своє життя, думати про життя своїх дітей, сім’ї, родичів, власне, діяти у своїх інтересах, – каже заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

“Соціальна допомога” від окупантів

Минулого тижня на території Херсонщини окупанти почали видавати так звану одноразову соцдопомогу у розмірі 10 тисяч рублів. Цю допомогу видають пенсіонерам та працівникам бюджетної сфери, вимагаючи надати всі персональні дані. Це може робитися з метою збору даних для проведення псевдореферендуму. Більшість людей відмовляються від такої допомоги, але є й ті, які змушені брати її через складні економічні умови.

У Міністерстві юстиції радять намагатися не надавати свої паспортні дані, якщо ж інакше неможливо, це отримання допомоги не вважатиметься порушенням закону.

– Отримання цих псевдозаконних виплат не несе на сьогодні кримінальної відповідальності для простої людини, але в будь-якому випадку треба розуміти, що ці люди, навіть, якщо отримують цю допомогу, вони діють у стані крайньої потреби, що апріорі звільняє їх від відповідальності. Вони не мають змогу отримати кошти в банку, чи закінчилась готівка, чи немає виплат…, – каже Валерія Коломієць.

Робота фермерів на Херсонщині

Підприємницька діяльність в колаборації з окупаційною владою є караною. Водночас нині на Херсонщині фермерів часто змушують продавати своє збіжжя окупантам за безцінь. Змушують не лише морально, а й фізично. У такому разі ця співпраця є вимушеною і не буде вважатися колабораціонізмом, каже Валерія Коломієць, але це треба буде довести.

– Коли ми говоримо про примус – його треба буде довести. Що дійсно я діяв так у цій ситуації, тому що був примус: фізичний, психологічний чи інший, – наголошує вона.

Водночас відповідальність законодавством передбачена за співпрацю з окупантами на визнаних окупованих територіях. Тим часом Херсонська область юридично не є такою, пояснює Валерія Коломієць.

– Ми говоримо про таку діяльність на територіях, які визнані тимчасово окупованими відповідно до закону, а тимчасово окупованими у нас визнаються ті території, про які таке рішення ухвалила РНБО і затвердив президент. Як ви знаєте на сьогоднішній момент це – територія Криму і певні території Донецької та Луганської областей. Рішення РНБО про визнання Херсонської області окупованою не було, – говорить Валерія Коломієць.

Хто точно буде покараний за колабораціонізм – то це ті, хто нині допомагає російським окупантам встановлювати фейкову владу в регіоні, пояснює заступниця міністра: