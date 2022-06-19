Якщо війна закінчиться без згоди українців, суспільство піде воювати без уряду – Данілов
Бойові дії у війні з Росією можуть тривати, якщо в українського суспільства не буде запиту на припинення війни.
Про це в інтерв’ю The Globe and Mail заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
За його словами, варіант із зупиненням бойових дій у війні з РФ є можливим, але за умови, коли на це буде згідно українське суспільство. В іншому випадку, суспільство може піти воювати без уряду.
Секретар Данілов додав, що війна може завершитись лише тоді, коли останні війська РФ покинуть територію України включно з Донбасом та Кримом.
– Для нас кінець війни означатиме повернення всіх наших територій. Чи можлива зупинка в цій війні? Це можливий варіант. Але це припинення війни має прийняти наше суспільство. Якщо це буде неприйнятно, то суспільство піде на війну без уряду, – сказав Олексій Данілов.
The Globe and Mail пише, секретар РНБО відкинув можливість домовленостей про тимчасове врегулювання у війні.
Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада України розглядає два варіанти розвитку подій у розв’язаній Кремлем широкомасштабній війні: завдання “мінімум” та “максимум”.
Джерело: The Globe and Mail