Червень, 18 в 23:35

Бойові дії у війні з Росією можуть тривати, якщо в українського суспільства не буде запиту на припинення війни.

Про це в інтерв’ю The Globe and Mail заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, варіант із зупиненням бойових дій у війні з РФ є можливим, але за умови, коли на це буде згідно українське суспільство. В іншому випадку, суспільство може піти воювати без уряду.

Зараз дивляться

Секретар Данілов додав, що війна може завершитись лише тоді, коли останні війська РФ покинуть територію України включно з Донбасом та Кримом.

– Для нас кінець війни означатиме повернення всіх наших територій. Чи можлива зупинка в цій війні? Це можливий варіант. Але це припинення війни має прийняти наше суспільство. Якщо це буде неприйнятно, то суспільство піде на війну без уряду, – сказав Олексій Данілов.

The Globe and Mail пише, секретар РНБО відкинув можливість домовленостей про тимчасове врегулювання у війні.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада України розглядає два варіанти розвитку подій у розв’язаній Кремлем широкомасштабній війні: завдання “мінімум” та “максимум”.

Джерело: The Globe and Mail