Гатили з міномету по житлових кварталах: РФ обстріляла Сумщину

Червень, 19 в 12:23

19 червня російські військові двічі атакували з своєї території Середино-Будську громаду Сумської області.

За словами керівника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, вогонь загарбники відкривали із 04.00 до 05.00 та близько 07.00.

– Гатили з міномету по житлових кварталах міста Середина-Буда, – уточнив очільник ОВА.

За його словами, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків мирних жителів та господарчі споруди.

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Один будинок після пожежі, що спалахнула внаслідок влучання ворожого боєприпасу, зруйновано.

Інформація щодо постраждалих чи загиблих ще уточнюється, додає Дмитро Живицький.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький