Гостра фаза війни може завершитись до кінця літа: комітет нацбезпеки назвав умову

Червень, 19 в 20:55

Голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, офіцер запасу, нардеп від Слуги народу Олександр Завітневич розповів в інтерв’ю ВВС, що потрібно для завершення гострої фази війни до кінця літа.

Так, на запитання від журналіста про те, чи правильно він розуміє, що якщо Україна досить швидко та в потрібній кількості отримає обіцяне західними партнерами озброєння, то гостра фаза війни завершиться до кінця літа, Завітневич відповів ствердно.

– Гостра фаза – так. Але різні аналітики та експерти визначають цю активну фазу по-різному. Зараз активна фаза, коли цілі села переходять від одного боку до іншого. Якщо надійде все озброєння, про яке ми просимо, то я думаю, що ще 2-3 місяці будуть активні бойові дії. Тому що нам потрібно звільняти свої території, – пояснив він.

Також Завітневич повідомив, що військовий стан та мобілізацію, ймовірно, продовжать до початку осені, якщо постачання озброєння триватиме колишніми, недостатніми терміном та кількістю.

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Водночас він зазначив, що з мобілізацією населення, ймовірно, проблем немає, оскільки Міноборони та ЗСУ не говорять про дефіцит особового складу, а лише про зброю.