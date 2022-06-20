Червень, 19 в 23:08

З 20 червня починається історичний тиждень, коли Україна очікує від лідерів Євросоюзу рішення щодо надання статусу кандидата.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 19 червня.

– Завтра починається справді історичний тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидатства для України. Вже маємо позитивне рішення Єврокомісії. Наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської Ради. Я думаю, для всіх очевидно, що з 1991 року було небагато настільки доленосних рішень для України, як очікуємо ми зараз. Я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає тільки позитивне рішення, – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що протягом тижня він виступить зі зверненням, зокрема, до європейців, використовуючи усі можливості, щоб зібрати для України нових прихильників.

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– Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів, – зазначив він.

Окремо президент висловив подяку медикам, фермерам та батькам, чий день сьогодні відзначають як в Україні, так і у світі.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Проте остаточне рішення буде ухвалене 23-24 червня на дводенному саміті держав-учасниць Євросоюзу.