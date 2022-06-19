Червень, 19 в 15:19

Прозрілий російський окупант розповів своїй матері, що категорично не хоче продовжувати воювати з Україною і готовий у будь-який спосіб звільнитися зі служби.

Це випливає з перехоплення ГУР, опублікованого на сторінці відомства Telegram.

Так, загарбник розповів, що він залишиться на війні щонайменше на півроку. За його словами, колишні обіцянки командування армії РФ про тримісячний термін не будуть виконані, а тому він шукає можливість звільнитися будь-яким способом.

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– Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо “по сімейних”, якщо потрібно “по догляду”. Мені сказали, якщо буде довідка, то можна буде тебе звільнити. Щоби мене звільнили і додому відправили. Що батьки в Киргизстані знаходяться і що я один у сім’ї, нема кому доглядати, – сказав він.

Тим часом мати російського агресора спробувала загітувати його не поспішати з рішеннями і поки що піти у відпустку, а потім, можливо, знову повернутися в Україну.

Проте загарбник відповів їй категорично: “Ні, мам! Все. Не хочу після всього. У мене немає найменшого бажання”.