Червень, 19 в 19:11

У неділю, 19 червня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №7398 про обов’язкову наявність бомбосховищ під час будівництва нових споруд в Україні.

Про це на своєму каналі у Telegram повідомив член фракції Голос Ярослав Железняк.

Як уточнюється, згідно із законом передбачено обов’язковий розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації на регіональному та місцевому рівні.

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Железняк повідомив, що у разі відсутності цього розділу хочуть заборонити затвердження градокументації.

Так, проєктна документація на об’єкти, які за класом наслідків відносяться до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватиме понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватиме понад 100 фізичних осіб, обов’язково має передбачати розділ з інженерно- технічних заходів цивільного захисту.

Також може бути обов’язковим дотримання вимог доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

У рамках законопроекту передбачено створення трьох нових електронних реєстрів, які включатимуть дані про адреси, будівлі та споруди, адміністративно-територіальні одиниці та територіальні громади, що дозволить вирішувати проблеми, пов’язані з урахуванням нерухомості.

Також очікується, що це створить передумови захисту права власності на об’єкти рухомого майна та розвитку системи оподаткування.

Крім того, такі реєстри стануть важливим ресурсом для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).