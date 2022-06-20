Червень, 19 в 23:36

Російські військові накопичують сили для атаки, але найгарячіші точки на сході України тримають оборону.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 19 червня.

За його словами, окупанти накопичують сили на Харківському напрямку та в Запорізькій області.

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– Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру – хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати, – сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що наразі тривають наджорстокі бої на Донбасі, а росіяни застосовують там найбільше артилерії й найбільше наступальних сил.

– Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра, – резюмував президент.

Раніше в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що окупаційні війська Російської Федерації накопичують сили для наступу на Слов’янськ.

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