Червень, 19 в 0:54

Внаслідок ракетних ударів російськими військами по Кривому Розі є постраждалі серед мирного населення.

Про це у вечірньому зверненні 18 червня повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

– Сьогодні був приліт кількох ворожих крилатих ракет до Інгулецького району Кривого Рогу. Я не можу дати всієї інформації, але руйнації дуже значні. Є втрати, а серед цивільних – двоє постраждалих. Медики надали необхідну допомогу. На місці досі працюють рятувальники, – повідомив він.

Голова Криворізької військової адміністрації також повідомив, що супротивник продовжує мінувати ділянки вздовж річки Інгулець, а для спроби стримати українських захисників – окупанти стріляли з артилерії, мінометів та РСЗВ вздовж усієї лінії зіткнення.

Зараз дивляться

– Під ударом окупантів була Велика Кострома, це Зеленодольська громада. Є руйнування, але на щастя жертв немає – звідти були люди евакуйовані, – повідомив Вілкул.

Він додав, що внаслідок обстрілу Апостолівської громади жителі також не постраждали, але було зруйновано лінію електропередач, проте завдяки роботі комунальних служб – вона вже відновлена.

Олександр Вілкул вкотре закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки триває війна.

Джерело: Олександр Вілкул

Фото: Скріншот із відео / Олександр Вілкул