Ракетні удари ворога по Кривому Рогу завдали значних руйнувань, є постраждалі
Внаслідок ракетних ударів російськими військами по Кривому Розі є постраждалі серед мирного населення.
Про це у вечірньому зверненні 18 червня повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
– Сьогодні був приліт кількох ворожих крилатих ракет до Інгулецького району Кривого Рогу. Я не можу дати всієї інформації, але руйнації дуже значні. Є втрати, а серед цивільних – двоє постраждалих. Медики надали необхідну допомогу. На місці досі працюють рятувальники, – повідомив він.
Голова Криворізької військової адміністрації також повідомив, що супротивник продовжує мінувати ділянки вздовж річки Інгулець, а для спроби стримати українських захисників – окупанти стріляли з артилерії, мінометів та РСЗВ вздовж усієї лінії зіткнення.
– Під ударом окупантів була Велика Кострома, це Зеленодольська громада. Є руйнування, але на щастя жертв немає – звідти були люди евакуйовані, – повідомив Вілкул.
Він додав, що внаслідок обстрілу Апостолівської громади жителі також не постраждали, але було зруйновано лінію електропередач, проте завдяки роботі комунальних служб – вона вже відновлена.
Олександр Вілкул вкотре закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки триває війна.
Джерело: Олександр Вілкул
Фото: Скріншот із відео / Олександр Вілкул