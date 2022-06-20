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У Британію дозволять в’їжджати українцям молодше 18 років без батьків та опікунів – Times

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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У Британію дозволять в’їжджати українцям молодше 18 років без батьків та опікунів – Times
Фото: Dreamstime

У Британії мають намір змінити візові правила, щоб дозволити в’їзд у країну для українських дітей та підлітків без супроводу батьків чи опікунів. Про це у неділю, 19 червня, повідомив журналіст видання The Times Метт Датан.

Він пояснив, що такі зміни необхідні у зв’язку з тим, що через війну, розв’язану Росією проти України, сотні людей, у яких немає батьків або опікунів, опиняються у скрутному становищі і наражаються на небезпеку.

– Міністри, нарешті, змінять візові правила, щоб дозволити в’їзд до Великої Британії українським дітям і підліткам, які не мають супроводження. Поточні правила забороняють приїжджати до Великої Британії особам молодше 18 років, у яких немає батьків або опікунів, в результаті чого сотні людей опиняються в скрутному становищі і наражаються на небезпеку російської агресії, – написав Датан на своїй сторінці в Twitter.

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