Відступили та перегруповуються: де українці успішно відбили штурм росіян

Червень, 19 в 8:43

19 червня російські військові вдаються до штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Чимало з атак окупантів, за даними Генерального штабу Збройних сил України, українські захисники успішно відбили.

Зокрема, відійшли та проводять перегрупування росіяни після того, як українські підрозділи відбили їхній штурм у районі Тошківки на Сєверодонецькому напрямку.

Зараз дивляться

Провалився штурм російських загарбників і на напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте, що на Бахмутському напрямку.

Точним вогнем українці зупинили спробу ворога просунутися в напрямку Врубівка – Миколаївка. Після цього окупанти були змушені відійти.

Нині ворог штурмує напрямок Оріхове – Гірське.

Крім того, штурмові групи РФ намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркового – Миколаївки, щоб викрити вогневі позиції Сил оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.