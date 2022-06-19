Відступили та перегруповуються: де українці успішно відбили штурм росіян
19 червня російські військові вдаються до штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Чимало з атак окупантів, за даними Генерального штабу Збройних сил України, українські захисники успішно відбили.
Зокрема, відійшли та проводять перегрупування росіяни після того, як українські підрозділи відбили їхній штурм у районі Тошківки на Сєверодонецькому напрямку.
Провалився штурм російських загарбників і на напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте, що на Бахмутському напрямку.
Точним вогнем українці зупинили спробу ворога просунутися в напрямку Врубівка – Миколаївка. Після цього окупанти були змушені відійти.
Нині ворог штурмує напрямок Оріхове – Гірське.
Крім того, штурмові групи РФ намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркового – Миколаївки, щоб викрити вогневі позиції Сил оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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