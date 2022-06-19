Війна РФ на сході України зайшла у глухий кут – віце-маршал Британії у відставці

Червень, 19 в 18:27

Віце-маршал авіації Британії у відставці Шон Белл проаналізував, що зараз відбувається у рамках війни, розв’язаної Російською Федерацією проти України.

Так, він розповів в ефірі Sky News, що російські війська продовжують намагатися наступати на сході України, у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої.

Проте, за його спостереженнями, ситуація значною мірою зайшла в глухий кут.

Зараз дивляться

– З одного боку, росіяни перевершують українців, оскільки вони мають у десять разів більше артилерії, однак запеклий опір українців значною мірою зводить це нанівець, – розповів він.

Белл оцінив, що в результаті це призводить до жахливих жертв.

– Це стає чимось на зразок м’ясорубки, – вважає військовий експерт.

Він уточнив, що бої в регіоні були “жорстокими”, і їхня інтенсивність “позначалася” на обох сторонах.