Червень, 19 в 19:48

Збройні сили РФ накопичують війська для атаки на Слов’янськ.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України станом на вечір 19 червня.

За даними військових, на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.

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На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил РФ продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області.

– Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області, – зазначили військові.

Водночас на Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив. При цьому основні зусилля окупанти зосереджують на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов’янськ. Крім того, противник обстрілював позиції наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА Орлан-10.

На Лиманському напрямку активних дій окупантів не зафіксовано.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА Орлан-10. Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами Ка-52 неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк.

На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів наших позицій.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка.

– Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони, – зазначили військові.

Водночас у Генштабі відзначають нарощення систем протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Українські військові продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках.

Сьогодні триває 116-й день війни.

Дивіться інтерактивну карту бойових дій на території України.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ