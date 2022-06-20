Червень, 20 в 14:00

Білорусь уже надала плацдарм для вторгнення російських військ в Україну та обстрілів території нашої держави. Водночас імовірність масштабної участі у війні білоруської армії не дуже висока.

Про це заявив в одному з інтерв’ю керівник Офісу президента Андрій Єрмак, оцінюючи ризик вступу Білорусі у війну проти України.

Він зазначив, що народ Білорусі не підтримує участь білоруських військ у війні, а тому офіційний Мінськ може не наважитися на такий крок.

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– Безумовно, Білорусь взяла участь в агресії – саме з її території стартували перші ракети, звідти напали російські війська. Проте ми вважаємо, що білоруський народ не підтримує цю ідею (участі у війні проти України, – Ред.). Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але імовірність масштабної участі у війні білоруської армії не є дуже високою саме через настрої народу Білорусі, – наголосив Єрмак.

Коментуючи механізми притягнення Білорусі до відповідальності за фактичну співучасть у війні проти України, керівник ОПУ нагадав, що ця країна разом із РФ уже потрапляє під санкції Заходу.

– Дуже тонка ситуація. Сьогодні в санкційному пакеті вони йдуть разом із росіянами. Безумовно, при визначенні втрат і компенсаційних моментів ми будемо брати це до уваги і використовувати. Але також стратегічно важливо, що Білорусь не бере активної участі у війні, – заявив Єрмак.

Як відомо, в червні Білорусь розпочала масові військові навчання та тренування, під час яких солдати відпрацьовують “перехід на воєнний час”.

На початку червня президент України Володимир Зеленський оцінював ризики повторного вторгнення ворожих військ в Україну з боку Білорусі як мінімальні. Глава держави наголошував, що Україна готується до всіх можливих сценаріїв.

Джерело: LB.ua