Червень, 20 в 19:54

Колишньому меру Києва оголосили про підозру за заклик визнати “кордон” “ЛДНР”. Про це у понеділок, 20 червня, повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

У повідомленні відомства не називають ім’я та прізвище ексмера, проте на заблюреному фото залишається впізнаваним Леонід Черновецький.

Як уточнюється, Черновецького повідомили про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни кордонів території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України).

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– За даними слідства, наступного дня після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці в соціальній мережі Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень “Донецька народна республіка” та “Луганська народна республіка”. Згідно висновків судової лінгвістичної експертизи, ця публікація містить публічні заклики до зміни кордонів території та державного кордону України, – йдеться у повідомленні.

Сторінка Черновецького на Facebook на даний момент повністю очищена від постів, доступ до його сторінки в Instagram – обмежений. Залишилися лише пости на каналі колишнього мера столиці у Telegram, дата створення якого – 24 березня. Вони не мають явно антиукраїнських наративів із закликом визнати “ЛДНР”, і навіть більше – бувають пости та посилання на відео з допоміжною інформацією для українських біженців в інші країни. Проте здебільшого контент складається з “цитат дня від Леоніда Черновецького”, реклами його книг та міркувань.

Факти ICTV звернулися до Леоніда Черновецького із проханням прокоментувати звинувачення. У разі отримання відповіді ми опублікуємо її у цьому чи новому матеріалі на нашому сайті.