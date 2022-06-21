Червень, 20 в 21:04

Перша леді України Олена Зеленська застерегла світ від ставлення до російської агресії проти України виключно як до української проблеми.

Про це дружина президента розповіла в інтерв’ю тижневику The Economist.

– Маріуполь та Буча можливі в кожній країні будь-якої миті. Ми думали, що у ХХІ столітті в усіх людей у Європі однакові цінності. Але виявилося, що поряд із цивілізованими народами досі живуть агресори й воєнні злочинці, – зазначила вона.

Крім того, Олена Зеленська розповіла журналістам, що вони ніяк не могли припустити, що станеться з Україною.

Зараз дивляться

– Ми були наївні. Ми думали, що зможемо перемогти чесною працею та гаруванням. Все виявилося набагато складнішим, – каже вона.

Перша леді згадала, як пройшло 24 лютого – день, коли все почалося. Вона зізналася, що жила в перші дні на суміші адреналіну та валеріани. Олена намагалася не думати про те, що її чоловік – ціль номер один для російських бойовиків, а вона та її діти стали мішенню номер два.

Жінці довелося лише сподіватися на професіоналізм військових та охорони.

– Я розуміла, що нічого не розумію, але відповідаю за дітей і маю реагувати на ситуацію, – додала Зеленська.

Раніше Зеленська наголошувала, що Україна не готова поступатися своїми територіями в обмін на “мир”, як пропонують деякі російські та світові політики.

Фото: Офіс президента