Червень, 20 в 11:45

На Херсонщині українські військові відкинули російських окупантів з першої лінії оборони. Але ворог укріплюється на другій та третій лінії.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

– ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що вона непохитна. Зараз ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдавали влучних ударів по складах, які знаходяться в тилу. У Новій Каховці тричі поспіль було влучне потрапляння по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець, – пояснив він.

Також Сергій Хлань додав, що на Херсонщині ЗСУ два тижні мали перевагу над ворогом. Це координувалося разом з партизанським рухом, який посилюється на окупованій території області та діє разом з ЗСУ.

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Хлань наголосив, що двотижневі перемоги дають впевненість, що, отримавши важке озброєння, яке необхідне для контрнаступу, українські військові почнуть визволяти захоплені території.