Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Херсонщині ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони – радник голови ОВА

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
На Херсонщині ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони – радник голови ОВА
Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонщині українські військові відкинули російських окупантів з першої лінії оборони. Але ворог укріплюється на другій та третій лінії.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

– ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що вона непохитна. Зараз ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдавали влучних ударів по складах, які знаходяться в тилу.

У Новій Каховці тричі поспіль було влучне потрапляння по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець, – пояснив він.

Також Сергій Хлань додав, що на Херсонщині ЗСУ два тижні мали перевагу над ворогом. Це координувалося разом з партизанським рухом, який посилюється на окупованій території області та діє разом з ЗСУ.

Зараз дивляться

Хлань наголосив, що двотижневі перемоги дають впевненість, що, отримавши важке озброєння, яке необхідне для контрнаступу, українські військові почнуть визволяти захоплені території.

Читайте
ЗСУ наближаються до Херсона та створюють плацдарм для контрнаступу – все, що відомо

Джерело: Еспресо
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка