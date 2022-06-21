Не знаю, чи доживу я до весілля: наречена окупанта боїться через перехоплену українською розвідкою розмову
У черговій перехопленій телефонній розмові фігурант свариться з нареченою через те, що вона випитала у нього інформацію про вбивство десяти військовослужбовців ЗСУ і дану розмову було перехоплено та висвітлено.
– Ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают, – говорить він.
У розмові чутно, що дівчина нервує, адже висвітлені її особисті дані. Вона переживає чи доживе до весілля після цього перехоплення.
– Меня всю трясет! … не знаю, выживу ли я до свадьбы своей здесь.
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