Не знаю, чи доживу я до весілля: наречена окупанта боїться через перехоплену українською розвідкою розмову

Червень, 20 в 22:02

У черговій перехопленій телефонній розмові фігурант свариться з нареченою через те, що вона випитала у нього інформацію про вбивство десяти військовослужбовців ЗСУ і дану розмову було перехоплено та висвітлено.

– Ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают, – говорить він.

У розмові чутно, що дівчина нервує, адже висвітлені її особисті дані. Вона переживає чи доживе до весілля після цього перехоплення.

– Меня всю трясет! … не знаю, выживу ли я до свадьбы своей здесь.

Зараз дивляться

Раніше Служба безпеки України затримала російського диверсанта, який прибув з Близького Сходу готувати вибухи на Укрзалізниці.

Джерело: Головне управління розвідки МО України