Рахунок за шашлик автоматною чергою: у закладі окупованого Херсона розстріляли загарбників
В окупованому Херсоні невідомі з автоматів розстріляли військовослужбовців ЗС РФ, які вирішили прийти до одного з закладів харчування на набережній міста та замовили собі шашлик.
Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Південь.
– Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик, – зазначають в ОК Південь.
Проте загарбникам не вдалося поїсти та відпочити, бо їх у закладі розстріляли із автоматів. Двоє окупантів загинули, одного поранено – він перебуває на лікуванні в тимчасово окупованому Криму.
– Два чеки по 200, та 1 – 300… Яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу, – розповіли у командуванні.
Раніше повідомлялося, що у Херсоні невідомі підірвали автомобіль начальника 90-ї виправної колонії Євгена Соболєва, який перейшов на бік ворога та допомагав російським окупантам.
Згодом депутат облради та радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань підтвердив, що Соболєв перебуває у лікарні з пораненнями ніг.
Джерело: ОК Південь