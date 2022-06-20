Червень, 20 в 12:06

В окупованому Херсоні невідомі з автоматів розстріляли військовослужбовців ЗС РФ, які вирішили прийти до одного з закладів харчування на набережній міста та замовили собі шашлик.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Південь.

– Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик, – зазначають в ОК Південь.

Проте загарбникам не вдалося поїсти та відпочити, бо їх у закладі розстріляли із автоматів. Двоє окупантів загинули, одного поранено – він перебуває на лікуванні в тимчасово окупованому Криму.

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– Два чеки по 200, та 1 – 300… Яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу, – розповіли у командуванні.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні невідомі підірвали автомобіль начальника 90-ї виправної колонії Євгена Соболєва, який перейшов на бік ворога та допомагав російським окупантам.

Згодом депутат облради та радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань підтвердив, що Соболєв перебуває у лікарні з пораненнями ніг.

Джерело: ОК Південь