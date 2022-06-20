Ракетні удари РФ по Одеській області – є поранені
Вночі та протягом дня 20 червня російські окупанти завдали ракетних ударів по території Одеської області.
За даними голови Одеської ОВ Максима Марченка, внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі.
– Вночі і протягом дня супротивник завдав ряд ракетних ударів по області. Пошкоджено об’єкти інфраструктури. На жаль, є поранені, – сказав голова області у вечірньому відеозверненні.
Раніше оперативне командування Південь повідомляло, що вдень протягом трьох годин росіяни запустили 14 ракет по південних регіонах України, зокрема по Білгород-Дністровському району Одещини та по самій Одесі.
В обласному центрі росіяни поцілили в логістичний продовольчий склад, який загорівся внаслідок обстрілу. Рятувальникам вдалося оперативно загасити пожежу на площі понад 300 кв. м.