Ракетні удари РФ по Одеській області – є поранені

Червень, 20 в 20:48

Вночі та протягом дня 20 червня російські окупанти завдали ракетних ударів по території Одеської області.

За даними голови Одеської ОВ Максима Марченка, внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі.

– Вночі і протягом дня супротивник завдав ряд ракетних ударів по області. Пошкоджено об’єкти інфраструктури. На жаль, є поранені, – сказав голова області у вечірньому відеозверненні.

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Раніше оперативне командування Південь повідомляло, що вдень протягом трьох годин росіяни запустили 14 ракет по південних регіонах України, зокрема по Білгород-Дністровському району Одещини та по самій Одесі.

В обласному центрі росіяни поцілили в логістичний продовольчий склад, який загорівся внаслідок обстрілу. Рятувальникам вдалося оперативно загасити пожежу на площі понад 300 кв. м.