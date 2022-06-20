Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ракетні удари РФ по Одеській області – є поранені

Валентина Летяк, редакторка стрічки
війна в Україні, російська ракета
Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі та протягом дня 20 червня російські окупанти завдали ракетних ударів по території Одеської області.

За даними голови Одеської ОВ Максима Марченка, внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі.

– Вночі і протягом дня супротивник завдав ряд ракетних ударів по області. Пошкоджено об’єкти інфраструктури. На жаль, є поранені, – сказав голова області у вечірньому відеозверненні.

Зараз дивляться

Раніше оперативне командування Південь повідомляло, що вдень протягом трьох годин росіяни запустили 14 ракет по південних регіонах України, зокрема по Білгород-Дністровському району Одещини та по самій Одесі.

В обласному центрі росіяни поцілили в логістичний продовольчий склад, який загорівся внаслідок обстрілу. Рятувальникам вдалося оперативно загасити пожежу на площі понад 300 кв. м.

Читайте
Окупанти випустили по Одесі ракети Онікс: ЗСУ їх вдало знищили

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка