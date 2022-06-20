Червень, 20 в 6:59

У Чорному морі російський ворог поповнив склад свого корабельного угруповання.

Про це повідомляє ОК Південь.

Відтепер в акваторії моря там чатує три надводних і три підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал становить 36 ракет. Також у Чорному морі перебуває три великих десантних кораблі.

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Раніше Оперативне командування Південь анонсувало переформатовування корабельного угруповання ворога. Тепер росіяни роблять акцент на підводному флоті.

Минулої доби воїни Збройних сил України на Південному напрямку ліквідували 28 російських окупантів. На Миколаївщині зенітно-ракетний підрозділ ЗСУ знищив безпілотник ворога.

Джерело: ОК Південь