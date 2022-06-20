Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ поповнила склад корабельного угруповання у Чорному морі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ поповнила склад корабельного угруповання у Чорному морі
Фото: Depositphotos

У Чорному морі російський ворог поповнив склад свого корабельного угруповання.

Про це повідомляє ОК Південь.

Відтепер в акваторії моря там чатує три надводних і три підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал становить 36 ракет. Також у Чорному морі перебуває три великих десантних кораблі.

Зараз дивляться

Раніше Оперативне командування Південь анонсувало переформатовування корабельного угруповання ворога. Тепер росіяни роблять акцент на підводному флоті.

Минулої доби воїни Збройних сил України на Південному напрямку ліквідували 28 російських окупантів. На Миколаївщині зенітно-ракетний підрозділ ЗСУ знищив безпілотник ворога.

Джерело: ОК Південь

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка