РФ проводить обстріли окупованих територій під чужим прапором та стягує підкріплення на Запоріжжя – ISW

Червень, 20 в 6:39

За даними Інститут вивчення війни (ISW) і Міноборони Британії, Росія перешкоджає своїм збройним силам, називаючи війну в Україні “спеціальною військовою операцією”.

Про це йдеться у звіті ISW.

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що Кремль продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як “спеціальну військову операцію”, а не як війну, і цим активно створює перешкоди для російських збройних сил.

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Британське відомство також повідомило 19 червня, що російська влада намагається знайти законні засоби для покарання “військових дисидентів” і тих, хто відмовляється від мобілізації, оскільки РФ використовуючи термін “спеціальна військова операція”, що виключає законні заходи з покарання, які можуть бути застосовані під час офіційної оголошеної війни.

Російська влада, ймовірно, прагне використати судові процеси, які стосуються військових злочинів, проти полонених українських військовослужбовців, зокрема захисників Маріуполя. Судити їх мають намір відповідно до законодавства так званої “ДНР”, яке дозволяє смертну кару, на відміну від російського законодавства.

Як повідомляє ISW, російська влада, ймовірно, використає ці судові процеси для посилення контролю над окупованими територіями та подальшої деморалізації українських захисників, а також просуватиме пропаганду Кремля “про вторгнення в Україну з метою її “денацифікації”.

Ключові висновки експертів ISW: