РФ у війні проти України втратила близько 33,8 тис. військових – Генштаб
Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 33 800 російських окупантів. За добу знищили ще 200 загарбників.
Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу знищили ще дев’ять танків, 11 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи та три реактивні системи залпового вогню.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
- танки ‒ 1 477 (+9);
- бойові броньовані машини ‒ 3 588 (+11);
- артилерійські системи – 749 (+4);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 238 (+3);
- засоби ППО – 98;
- літаки – 216;
- гелікоптери – 181;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3);
- крилаті ракети – 130;
- кораблі /катери – 14;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 527 (+4);
- спеціальна техніка – 55.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
За інформацією Генштабу ЗСУ, на 117-й день повномасштабної війни російські окупанти обстрілюють населені пункти на Харківщині і намагаються завадити контрнаступу ЗСУ.
На Донеччині загарбники обстрілювали території із літаків Су-25. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.