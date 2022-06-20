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Факти / Україна

РФ у війні проти України втратила близько 33,8 тис. військових – Генштаб

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ у війні проти України втратила близько 33,8 тис. військових – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 33 800 російських окупантів. За добу знищили ще 200 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу знищили ще девять танків, 11 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи та три реактивні системи залпового вогню.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 477 (+9);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 588 (+11);
  • артилерійські системи – 749 (+4);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 238 (+3);
  • засоби ППО – 98;
  • літаки – 216;
  • гелікоптери – 181;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3);
  • крилаті ракети – 130;
  • кораблі /катери – 14;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 527 (+4);
  • спеціальна техніка – 55.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 117-й день повномасштабної війни російські окупанти обстрілюють населені пункти на Харківщині і намагаються завадити контрнаступу ЗСУ.

На Донеччині загарбники обстрілювали території із літаків Су-25. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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