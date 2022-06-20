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Факти / Україна

У Львові сталася пожежа в дерев’яній церкві УПЦ МП з написом “дім Путіна”

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
У Львові сталася пожежа в дерев’яній церкві УПЦ МП з написом “дім Путіна”

У Львові сталася пожежа в дерев’яній церкві УПЦ Московського патріархату. Внаслідок займання ніхто не постраждав.

– 19 червня о 22:42 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Антоненка-Давидовича в дерев’яній церкві. До місця події було направлено рятувальників м.Львова.

О 23:19 пожежу локалізовано та о 23:30 ліквідовано. Внаслідок займання ніхто не постраждав, – йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Зокрема, на фотографіях з місця пожежі видно написи на будівлі церкви “Дім Путіна”. Про причину ймовірного займання будівлі в повідомленні ДСНС не йдеться.

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Джерело: ДСНС
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