У Львові сталася пожежа в дерев’яній церкві УПЦ МП з написом “дім Путіна”

У Львові сталася пожежа в дерев’яній церкві УПЦ Московського патріархату. Внаслідок займання ніхто не постраждав.

– 19 червня о 22:42 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Антоненка-Давидовича в дерев’яній церкві. До місця події було направлено рятувальників м.Львова.

О 23:19 пожежу локалізовано та о 23:30 ліквідовано. Внаслідок займання ніхто не постраждав, – йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у Львівській області.