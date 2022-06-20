Червень, 20 в 14:41

У районі Сєвєродонецька тривають вирішальні бої, тому що в планах росіян захопити всю Луганську область до 26 червня.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

– Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. І плани ворога – це дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня. Російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби для того, щоб штурмувати населені пункти довкола, – пояснила вона.

За словами Маляр, росіяни намагаються прорвати оборону українських військ і взяти в оточення угруповання, яке обороняє Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

Зараз дивляться

Заступниця міністра оборони наголосила, що ворог має перевагу в озброєнні, тому ситуація надзвичайно складна. Зараз відбувається максимальна інтенсивність цих вирішальних боїв.

Вранці 20 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай також повідомляв, що ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька.

За його словами, окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Вони потужно гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста.