У телефоні вбитого окупанта знайшли відео, як війська РФ перетинали кордон України у Харківській області

Червень, 20 в 7:42

У телефоні вбитого російського окупанта, 21-річного росіянина Вадима Плохіх знайшли відео, як війська РФ на військовій техніці перетинали кордон України через прикордонний пункт Чугунівка на Харківщині.

Відео оприлюднив український активіст та блогер Сергій Стерненко. Він також проаналізував інші матеріали на телефоні окупанта.

На територію Харківської області Плохіх заходив у квітні через прикордонний пункт Чугунівка. Відео заходу російської колони на територію України він зняв на телефон.

Зараз дивляться

Нагадаємо, минулої доби воїни Збройних сил України на Південному напрямку ліквідували 28 російських окупантів. На Миколаївщині зенітно-ракетний підрозділ ЗСУ знищив безпілотник ворога.