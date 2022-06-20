Червень, 20 в 14:10

У понеділок вдень, 20 червня, в Одесі пролунали кілька вибухів.

Місцеві ЗМІ та користувачі соціальних мереж повідомляють про черговий ракетний обстріл військ РФ.

Є поки що не підтверджена інформація, що на підльоті до Одеси українські сили ППО збили чергову російську ракету Онікс.

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На території міста та Одеської області зараз лунає повітряна тривога. Місцеві ЗМІ публікують фото стовпа диму, який піднімається над Одесою.

Варто зазначити, що в Одесі сьогодні неодноразово лунала повітряна тривога.

Як інформували в пресслужбі Оперативного командування Південь, російські війська продовжують атакувати Одещину крилатими ракетами типу Онікс. Окупанти запускають ракети з берегового ракетного комплексу, що розташований у тимчасово окупованому Криму.

Вночі ворог здійснив спробу вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці – по Одесі.

В обох випадках українські сили протиповітряної оборони знищили ракети в повітрі.

Фото: Повітряне командування Схід