Військовий експерт оцінив можливості закриття неба з боку Польщі та Румунії

Червень, 20 в 22:27

Польща, як і Румунія, мають потужності, щоб закрити небо над західними регіонами України.

Про це в ефірі Єдиного марафону заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Він нагадав, що пропозиції стосовно закриття неба були ще у березні і квітні, тоді йшлося про розміщення миротворчої місії НАТО на територіях, де не відбувалися активні бойові дії, а також розглядався варіант концепції “закриття неба”.

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– Теоретично, якщо подивитись на польські системи ППО, у них такі можливості є. У них є системи ЗРК Patriot, як і в Румунії. Ці країни можуть змістити свої системи і виконувати ту функцію, щоб частково моніторити і закривати частково небо в цих місцях, – заявив Мусієнко.

Експерт зауважив, що така можливість є теоретичною.

– Треба зважати на позиції Альянсу з цього питання і позицію США, де виробляються ці системи, тож наскільки вони будуть згодні, як будуть використані такі системи. Тут виникають запитання, але якщо дозвіл нададуть, теоретично, це буде можливо щодо кількох західних областей нашої держави, – каже Мусієнко.

Водночас він наголошує, що думки про закриття неба над Україною оголосив все ж польський офіцер, який вже не на посаді.