Червень, 20 в 15:00

Російські війська зазнають величезних втрат під час бойових дій на сході України. І це попри суттєву чисельну перевагу ворога на східній ділянці фронту – щонайменше у 20 разів.

Про значні втрати російських окупантів розповів полонений уродженець окупованого Луганська. Відео оприлюднила Служба безпеки України.

Полонений – Ілля Хвостіков, 2002 року народження. Його “мобілізували” на повномасштабну війну проти України з лав так званої “народної міліції ЛНР”.

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Полонений окупант пригадав місто Рубіжне. За його словами, там під час боїв лише за одну вулицю загинуло 70% від його роти. А взяти цю вулицю окупанти не могли майже місяць.

– Вулицю Леніна (зараз Володимирська, – Ред.) ми проходили в загальному тижня три, може чотири, – поінформував полонений.

Він додав, що путінські війська просувалися в місті з такими боями, що “за цей час були великі руйнування, великі втрати… від роти відсотків 70”.

Окупант уточнив, що командування поповнювало значні втрати мобілізованими новобранцями. Після поповнення лав із Рубіжного бригаду окупантів відправили на місто Сєвєродонецьк.

Там Збройні сили України зустріли російських загарбників шквальним вогнем у промзоні, що спонукало їх здатися в полон.

– Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ, – уточнили в спецслужбі.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення українська армія ліквідувала 33 800 російських окупантів (за добу ще 200 загарбників).

Крім того, українські захисники знищили 1477 танків, 3588 бойових броньованих машин, 749 артилерійських систем, 238 РСЗВ, 216 літаків, 181 гелікоптер, 14 кораблів та катерів.