Червень, 20 в 11:48

Українські захисники, евакуйовані із металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі, живі. Вони зараз перебувають у російському полоні, проте в яких умовах утримують військових, невідомо.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, з деякими із захисників Азовсталі є зв’язок. Питанням їхнього звільнення займається Головне управління розвідки Міноборони України.

Зараз дивляться

– Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України, – наголосив Єрмак.

Він зазначив, що процес переговорів щодо звільнення українських захисників складний. А тому деталі повинен повідомляти пресцентр, спеціально створений при центрі ГУР Міноборони щодо полонених.

– Оскільки перемовини і консультації ще тривають, кожна деталь має значення, процес дуже непростий. Я б не хотів своїми словами і інформацією якось нашкодити цьому процесу, – пояснив керівник ОПУ.

Єрмак уточнив, що на першому етапі завдання ГУР полягало у збереженні життів захисників Азовсталі, і воно виконане. Другий же етап полягає у поверненні військових з полону.

– Сьогодні вони (ГУР, – Ред.) займаються другим етапом – їх поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти, – заявив він.

Єрмак нагадав, що паралельно розпочався процес повернення тіл загиблих воїнів, зокрема, захисників Азовсталі. На сьогодні вдалося повернути понад 200 тіл, проводиться експертиза для їх ідентифікації.

Коментуючи можливість псевдосудів над захисниками Азовсталі та винесення їм вироків у РФ, Єрмак нагадав про позицію президента Володимира Зеленського.

– Позиція глави держави не змінилася. Він сказав, що, якщо з цими людьми щось станеться, про будь-які перемовини можна буде забути. Він про це говорив, коли вони були там (на Азовсталі, – Ред.), і продовжує займати цю позицію, поки вони не повернулися до нашої країни. Ми розуміємо, що це (заяви РФ про суди над військовими з Азовсталі, – Ред.) елемент шантажу і “підняття ставок” з боку РФ. Але давайте дочекаємося результату, – підсумував Єрмак.

Як відомо, евакуація українських воїнів із Азовсталі відбулася в травні. Їх вивезли на тимчасово окуповані території Донецької області.

У Міноборони України одразу заявили, що українських захисників планують звільнити за процедурою обміну. Водночас в РФ почали лунати заяви про можливі суди та смертну кару.

Відомо, що в полоні РФ перебувають понад 2,5 тис. українських захисників із Азовсталі. Такі дані озвучував президент України Володимир Зеленський.

15 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на окупованих територіях Донецької області.

Джерело: LB.ua