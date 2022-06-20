Червень, 20 в 13:31

Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за ратифікацію документа проголосували 259 народних депутатів.

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Інформацію про ратифікацію Стамбульської конвенції також підтвердили народні депутати Олексій Гончаренко та Ольга Василевська-Смаглюк.

Стамбульська конвенція – це міжнародна угода Ради Європи, метою якої є запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству.

Цей документ підписали уже понад 40 країн Європейського Союзу. Україна була однією із держав-авторок Конвенції та однією з перших підписала її (у 2011 році). Але понад 10 років її не могли ратифікувати.

Стамбульська конвенція юридично зобов’язує державу, яка її ратифікувала, створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок.

Це означає, що у кримінальному кодексі повинні бути прописані статті щодо психологічного насильства, переслідування, фізичного і сексуального насильства, статті про примус до шлюбу, примусові аборти і стерилізацію.

До слова, Факти ICTV також активно висвітлюють тему домашнього насилля у спецпроєкті Не мовчи.