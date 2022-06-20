Червень, 20 в 13:14

Ймовірність наступу білоруських військ на територію України існує. Мінськ може наважитися на це, щоб виконати два завдання Кремля.

Про це розповів в ефірі телемарафону військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що оцінює ймовірність наступу військ Білорусі “як 50 на 50”.

– Вірогідність, на мій погляд, зберігається, але я б її оцінив як 50 на 50, – заявив експерт.

На думку Жданова, Кремль може ставити перед Мінськом ключові два завдання: відкрити другий фронт в Україні та завадити поставкам західної зброї.

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– Два завдання може бути поставлено Кремлем перед Мінськом. Перше – відкрити другий фронт для того, щоб розтягнути сили нашої армії і таким чином послабити наші зусилля на сході. Вони можуть спробувати це зробити. Але на сьогодні ситуація 24 лютого не повториться. ЗСУ дадуть бій відразу на кордоні. Перший бій і перші втрати можуть суттєво змінити ситуацію як в самій армії, так і в білоруському суспільстві. І друге завдання – спробувати відрізати шляхи постачання західного озброєння від країн-партнерів, – пояснив експерт.

На переконання Жданова, виконання другого завдання (зрив поставок зброї) є малоймовірним, оскільки армія Білорусі не має потужності для цього. Водночас Мінськ цілком може спробувати відкрити другий фронт (тобто виконати перше завдання Кремля).

– Друге завдання маловірогідне, я не думаю, що армія Білорусі здатна здійснити таку глибинну операцію, навіть розгорнувшись до чисельності 80 тис., як це планує самопроголошений очільник Білорусі Лукашенко. А ось перше завдання – вони цілком можуть спробувати. Але справа в тому, що на сьогодні ситуація 24 лютого вже не повториться, і ми дамо бій одразу на нашому кордоні. А перший бій, перша кров, перші втрати можуть дуже суттєво змінити ситуацію як в самій армії, так і в білоруському суспільстві, не на користь Лукашенка, – зауважив військовий експерт.

Жданов нагадав, що навчання в Білорусі з “переходу на військовий час” триватимуть до 8 липня. І після цієї дати буде зрозуміло, чи повернуться білоруські війська в місця дислокації, або ж вони залишаться для бойового злагодження в складі підрозділів. Тоді можна буде давати оцінки, наскільки війська Білорусі готові до вторгнення в Україну і коли це може відбутися.

– 8 липня завершаться відмобілізування і розгортання збройних сил. Але це ж люди, які прийшли з “гражданки”, яких треба поставити у стрій, вручити їм техніку, озброєння і потім ще підготувати цей резерв відмобілізованих. Це буде тривати десь місяць або два – не менше. Тому ми можемо говорити про підготовку білоруської армії до готовності до застосування десь на кінець вересня-початок жовтня. Не раніше, – наголосив експерт.

Жданов також розповів, що білоруські війська зараз зосереджені в основному у Брестській області – на південному заході Білорусі. А тому ймовірний напад може відбутися на Волинську та Рівненську області.

– Волинська і Рівненська області. Навряд чи вони будуть перекидати війська і намагатися повторити похід на Київ. Другого такого походу не буде, – переконаний Жданов.

Також він не виключає, що з території Білорусі, де зараз розташовані ракетні комплекси Іскандер, – можуть відбуватися обстріли по території західних областей України.

На початку червня президент України Володимир Зеленський заявляв, що ризики повторного вторгнення ворожих військ в Україну з боку Білорусі поки що мінімальні. Водночас він запевнив, що наша держава готується до всіх можливих сценаріїв.