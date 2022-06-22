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Факти / Україна

Два склади зі зброєю, безпілотники та ракета: “здобич” зенітників ЗСУ за день

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Знищення російської техніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи зенітних ракетних військ протягом 21 червня на території Київської та Донецької областей знищили два російських безпілотники та ракету класу повітря-поверхня Х-59.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окрім того, ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів завдали кілька авіаударів по ворожих позиціях.

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Внаслідок цих авіаударів наші льотчики знищили 10 бойових броньованих машин, два склади з боєприпасами та живу силу ворога.

За даними Повітряних сил, Росія зосередила довкола України великий потенціал – авіаугруповання з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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