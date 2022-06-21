Червень, 21 в 13:24

Ширина фронту в Україні наразі вже перевищила 2,5 тис. кілометрів. Водночас українська армія зберігає стратегічну ініціативу.

Про це поінформував у своєму офіційному Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що в українців немає іншого вибору, як звільняти всі тимчасово окуповані військами РФ території.

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– Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тис. кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами, – наголосив Зеленський.

12 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що ширина фронту на той момент становила 2 450 км, з яких на 1 105 км відбувалися активні бойові дії. Він також зазначав, що на окремих напрямках українська армія перейшла до контрнаступальних дій.

А 2 червня президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія окупувала близько 20% території України. На той момент лінія фронту перевищувала тисячу кілометрів.

За даними радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, армія України з початку повномасштабної війни з РФ втратила близько 10 тис. українських захисників. Ще близько 30 тис. зазнали поранень.