Карта бойових дій на 21.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 21 в 12:20

21 червня російські військові основні зусилля зосереджують на Сході України, однак українські захисники успішно відбивають штурми окупантів.

Карта бойових дій в Україні на 21.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилено охороняти ділянку кордону з Україною, а також обстріляв цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

Зараз дивляться

На Харківському напрямку росіяни утримують зайняті рубежі та намагаються завадити виходу українських підрозділів у тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку.

Крім того, окупанти відкривали вогонь по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.

Неподалік Богородичного та Долини на Слов’янському напрямку українські захисники відбили штурмові дії окупантів.

Систематично під вогнем артилерії РФ перебувають райони населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка. Вдарили з авіації окупанти по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

На Краматорському напрямку росіяни обстрілювали позиції Сил оборони уздовж лінії зіткнення зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

Із артилерії різних калібрів обстрілюють російські загарбники українські підрозділи на Сєвєродонецькому напрямку.

Авіаударів завдано ворогом поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська.

Не припиняються штурмові дії РФ задля встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.

Водночас Збройні сили України успішно протидіють штурмам армії Росії не лише в самому обласному центрі Луганської області, а й у районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.

Наступають окупанти в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я на Бахмутському напрямку. Зазнала обстрілу 20 червня цивільна інфраструктура неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.

У районі Нью-Йорка на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару.

Відкривали вогонь росіяни по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлове, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків.

– Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій у районі Мар’їнки. Противник безславно втік, – зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти до активних дій не вдавались.

Тим часом на Південнобузькому напрямку росіяни зазнають втрат.

Намагаючись стримати підрозділи Сил оборони України, РФ обстрілює із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного.

Ворожих авіаційних ракетних ударів завдано по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба.

Крім того, росіяни ведуть повітряну розвідку за допомоги безпілотника та одночасно посилюють фортифікаційне обладнання передових позицій, споруджуючи довготривалі вогневі точки.

У акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї.

Втрати РФ на 21 червня 2022

особового складу ‒ близько 34,1 тис. (+300),

танків ‒ 1 496 (+19),

бойових броньованих машин ‒ 3 606 (+18),

артилерійських систем – 752 (+3),

реактивних систем залпового вогню ‒ 239 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 98,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 611 (+10),

крилатих ракет ‒ 137 (+7),

кораблів (катерів) ‒ 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 537 (+10),

спеціальної техніки ‒ 59 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.