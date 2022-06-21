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Факти / Україна

Колишній генерал США прогнозує виснаження армії Росії у війні з Україною

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Колишній генерал США прогнозує виснаження армії Росії у війні з Україною

Збройні сили України зможуть перемогти, отримуючи все більшу перевагу в артилерійських боях, разом з тим, як на фронт буде надходити передова західна зброя.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав колишній генерал-лейтенант США Марк Гертлінг.

За його словами, окупанти застосовують на Сході та Півдні України вивчену роками тактику – масовані артилерійські обстріли, терор місцевих мешканців та відновлення логістичних шляхів.

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Водночас українським захисникам вдається бити по шляхах постачання армії ворога, хоча логістичні ланцюжки Росії “все ще ефективні”, пише ексгенерал. Він додає, що Росія має “жахливі” втрати техніки й обладнання, а російські військовослужбовці мають пригнічений бойовий дух.

– Сєвєродонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя – усі бачили цю ударно-контраударну дію. Це боксерський поєдинок у важкій вазі. За два місяці боїв ще не було нокаутного удару. Це настане, оскільки сили Росії будуть виснажені, – написав американський військовий.

Він зазначив, що українські сили також зазнають втрат і втомлюються, але менше.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій на території України.

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Джерело: Mark Hetrling

Фото: Генштаб ЗСУ

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