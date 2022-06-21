Червень, 21 в 18:16

Збройні сили України зможуть перемогти, отримуючи все більшу перевагу в артилерійських боях, разом з тим, як на фронт буде надходити передова західна зброя.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав колишній генерал-лейтенант США Марк Гертлінг.

За його словами, окупанти застосовують на Сході та Півдні України вивчену роками тактику – масовані артилерійські обстріли, терор місцевих мешканців та відновлення логістичних шляхів.

Зараз дивляться

Водночас українським захисникам вдається бити по шляхах постачання армії ворога, хоча логістичні ланцюжки Росії “все ще ефективні”, пише ексгенерал. Він додає, що Росія має “жахливі” втрати техніки й обладнання, а російські військовослужбовці мають пригнічений бойовий дух.

– Сєвєродонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя – усі бачили цю ударно-контраударну дію. Це боксерський поєдинок у важкій вазі. За два місяці боїв ще не було нокаутного удару. Це настане, оскільки сили Росії будуть виснажені, – написав американський військовий.

Він зазначив, що українські сили також зазнають втрат і втомлюються, але менше.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій на території України.

Джерело: Mark Hetrling

Фото: Генштаб ЗСУ