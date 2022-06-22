Червень, 21 в 23:32

Українські захисники просунулися у бік Херсона вздовж траси Херсон – Миколаїв. Їм вдалося відбити ще один населений пункт – селище Киселівка на Херсонщині.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE. За його словами, на херсонському напрямку спостерігаються артилерійські дуелі й тактичні дії сторін.

– Єдине, що наші тактичні дії різко посунулися до траси Миколаїв – Херсон. І вже Киселівка за нами вважається. Це дуже суттєве просування, починаючи від Мирного, Посад-Покровського та Благодатного. Від Киселівки до Херсона десь 15 км, – зазначив Арестович.

Раніше лінія фронту проходила у районі Посад-Покровського, тобто ЗСУ пройшли близько 12 км. Водночас Арестович заявив, що усе не так просто і 15 км, що залишилися до Херсона, “можна йти пів року”.

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Також він попередив киян, що найближчими днями не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже є загроза ворожих обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

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