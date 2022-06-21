Червень, 21 в 8:46

Активність Збройних сил України змушує російського ворога завдавати масованих ракетних ударів з повітря і з тимчасово окупованого Криму.

Про це зазначають у Оперативному командуванні Південь.

Так, по місту Очаків Миколаївської області окупанти випустили з винищувача чотири ракети Х-31А та одну ракету типу Онікс з берегового ракетного комплексу. Всі вони влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті.

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Ще дев’ять Оніксів ворог випустив по Одещині. В дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки на островах, в Білгород-Дністровському районі – влучання біля цвинтаря і біля об’єкта промислової інфраструктури. Без жертв та постраждалих.

В Одесі внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад загинула цивільна особа – охоронець.

На Херсонщині ворог завдав авіаційного удару з гелікоптера Ка-52. На щастя, без втрат. У відповідь наші гелікоптери також атакували скупчення російського противника.

У Оперативному командуванні Південь зазначають, що окупанти застосували заборонені нормами міжнародного права запалювальні боєприпаси.

За добу наші ракетно-артилерійські та інші підрозділи знищили щонайменше 25 російських військових, танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування Метеорит, потужну станцію зв’язку, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки та три склади боєприпасів.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 118 днів.