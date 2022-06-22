Червень, 21 в 23:06

Сьомий пакет санкцій проти Росії з боку ЄС необхідно запровадити якомога швидше.

Із таким закликом виступив президент України Володимир Зеленський ввечері 21 червня.

– Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчути постійне посилення тиску за війну і за свою агресивну антиєвропейську політику. Чергові російські погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергова порція брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи – все це є аргументами, щоб погодити сьомий пакет санкцій, – сказав президент.

Володимир Зеленський також заявив, що протягом 21 червня мав насичений день в контексті міжнародних контактів. За добу український президент встиг сконтактуватися з президентом Литви та очільниками урядів Словаччини, Угорщини, Португалії, Данії, Іспанії, Ірландії та Хорватії. З перелічених високопосадовців він запросив відвідати Україну прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та прем’єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна.

Зараз дивляться

Крім того, протягом 21 червня він зустрівся у Києві з прем’єр-міністром Люксембургу, країна якого 15% оборонного бюджету країни внесла у захист України.

– Мій графік на завтра – такий же насичений, як і сьогодні. Зроблю все для того, щоб історичне рішення Європейського Союзу було ухвалене. Для нас це важливо, – сказав він.

Щодо ситуації на передовій, президент України розповів, що суттєвих змін лінія фронту не зазнала.

– За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області – там дійсно зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку. На Харківщині – жорстокі й цинічні російські артилерійські обстріли, – повідомив він.

Президент України наголосив, що на півдні Збройні сили захищають Миколаївщину та Запоріжжя, а Херсонщину – поступово звільняють.

Володимир Зеленський додав, що 21 червня підписав укази про відзначення нагородами 210 українських військовослужбовців за поданням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, з яких троє – посмертно. Крім того, за поданням очільника МВС президент України держнагородами відзначив 255 бійців Нацгвардії, 41 з яких – посмертно, 41 прикордонника, 12 з яких – посмертно, і 45 поліцейських.