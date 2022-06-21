Росіяни спалюють школи та руйнують заводи: що відбувається в Україні 21 червня

Червень, 21 в 13:55

Упродовж доби російські військові били по навчальних закладах, заводах та житлових будинках.

Через дії РФ дістали поранення та загинули цивільні.

Ще вночі 21 червня пролунали вибухи неподалік прикордонного пункту пропуску Грем’яч у Чернігівській області.

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В обласній військовій адміністрації припускають, що атакували регіон російські загарбники з мінометів.

Під ворожим вогнем перебували також два села в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Від нічних обстрілів окупантів постраждали північні райони Харкова.

Зазнав руйнувань, зокрема, об’єкт критичної інфраструктури та спалахнула пожежа в корпусі одного з навчальних закладів. Поранено одну людину.

Загалом у регіоні протягом доби росіяни вбили трьох та поранили чотирьох людей.

Також напередодні армія РФ завдавала ракетних та артилерійських ударів по Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах.

В останньому досі триває ліквідація масштабної пожежі на нафтопереробному підприємстві.

У Луганській області для обстрілів міст окупанти застосовували авіацію.

У Гірському росіяни пошкодили 13 будинків, Новоіванівці – сім.

У Врубівці зруйновано ліцей. Влучили росіяни також у будівлю Азоту, обстріляли територію цегляного заводу, по черзі відкривали вогонь по трьох мостах. Зазнала руйнувань будівля відділу поліції.

Обласна військова адміністрації повідомляє про смерть одного з місцевих жителів та про поранення іншого.

У Донецькій області загарбники обстріляли Авдіїку, Зайцеве, Торецьк, Залізне, Нью-Йорк, Бахмут, Ближню Диліївку, Шевченкове, Первомайське та Павлівку.

Через дії окупантів один цивільний загинув та ще 10 дістали поранення.

В області пошкоджено 21 об’єкт, зокрема шість багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків.

Із самого ранку лунали вибухи в Миколаєві.

Ще з вечора під ворожим вогнем була Широківська громада. Не вщухають обстріли в Березнегуватській.

У сільськогосподарські угіддя в передмісті Очакова напередодні російські військові поцілили чотирма ракетами Х-31А з ворожого винищувача та однією ракетою типу Онікс з берегового ракетного комплексу.

Пошкоджені господарські приміщення та спалахнула господарча будівля в селищі Первомайське.

Горів житловий будинок та суха трава після обстрілу села Лимани Галицинівської громади.

Різні види озброєння, зокрема й заборонені, застосовують окупанти в Херсонській області.

Особливо складна ситуація в населених пунктах, що розташовані поряд із Снігурівкою, Зеленодольською громадою та на кордоні з Миколаєвом.

Критичною залишається ситуація із відновленням електроенергії та води в селах Бериславського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Павло Кириленко